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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 18:00

Жители и гости региона посетили спортивные пространства «СОПКИ.СПОРТ» более 95 тысяч раз

16 июня на очередном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова доложила о работе пространств «СОПКИ.СПОРТ» в летний период. Проект по созданию спортивных пространств для занятий жителями региона физкультурой и спортом реализуется правительством Мурманской области с 2022 года.

«За данный период в рамках реализации проекта создано 40 пространств «СОПКИ.СПОРТ», 39 из которых — в регионе и одно — в Приморске Запорожской области. На их создание из областного бюджета было выделено свыше 200 млн рублей», — отметила Светлана Наумова.

Как рассказала министр, в пространствах работает 45 инструкторов, из них 82% имеют профильное высшее и среднее профессиональное образование или профессиональную переподготовку в сфере физической культуры и спорта. Для повышения квалификации инструкторов в «СОПКАХ.СПОРТ» проводятся мастер- классы, в том числе по работе с лицами, имеющими ограничения по здоровью и инвалидами.

Министерством совместно с компанией «СберИнтегро» разработано специальное мобильное приложение посетителя — «СпортРядом». Оно содержит информацию о всех объектах «СОПКИ.СПОРТ» и график работы, также через приложение можно оплатить услуги и сформировать QR-код для посещения бесплатных тренировок.

«Стоит отметить, что в рамках реализации губернаторского проекта «Северное долголетие» с 1 июля пенсионеры смогут посещать любые пространства «СОПКИ.СПОРТ» на бесплатной основе в первой половине дня. Работа пространств в утренние часы уже предусмотрена в Полярном, Снежногорске, Ковдоре, Мурманске, Полярных Зорях, Апатитах», — доложила министр спорта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, информация по режиму работы пространств в летний период размещается и актуализируется в общей группе «СОПКИ.СПОРТ» в социальной сети «ВКонтакте». С 1 июля график работы будет скорректирован.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548525/#&gid=1&pid=1

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