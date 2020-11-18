Жители Мурманской области по данным на 1 октября 2020 года держали во вкладах 187,8 млрд рублей. С начала года объём привлечённых банками средств граждан вырос на 6%.

Объём средств на счетах индивидуальных предпринимателей по данным на 1 октября составил 3,4 млрд рублей. Средства на депозитных счетах юридических лиц за 9 месяцев текущего года выросли на 25% и составили по итогам третьего квартала 19,7 млрд рублей.

В общей структуре привлечённых банками средств в регионе 76,8% или 204,9 млрд рублей приходится на рублёвые средства клиентов, остальное — средства в иностранной валюте и драгоценных металлах.

«Жители и предприятия Мурманской области по-прежнему предпочитают хранить средства на банковских вкладах», — отметил заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ Центрального банка Российской Федерации Владимир Колесник. Он напомнил, что система страхования вкладов обеспечивает при наступлении страхового случая возврат до 1,4 млн рублей средств граждан и индивидуальных предпринимателей, размещенных на счетах и вкладах.

С 1 октября на повышенный размер страхового возмещения (до 10 млн рублей) смогут претендовать граждане, разместившие средства на счетах эскроу, открытых для купли-продажи недвижимого имущества и для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, а также вкладчики, на счетах которых хранятся средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда. При этом получить повышенную выплату можно в случае, если деньги поступили на счёт не раньше, чем за три месяца до того, как у банка отозвали лицензию или был введён мораторий на выплаты по вкладам.