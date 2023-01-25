Жители Кандалакши и Умбы встретились с заполярными писателями: на Терском берегу прошли «Краеведческие премьеры» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки

Заведующая центром краеведения и страноведения библиотеки Людмила Коновалова представила новые издания, которые учреждение получило в прошедшем году. Одно из них – последняя прижизненная книга Вадима Сурядова «Сказки Беломорья на родном говоре», проиллюстрированная мурманским художником Юрием Ереминым. Каждая страница сопровождается QR-кодом: при желании можно послушать сказку, исполненную самим автором на поморском говоре.

Напомним, что книга вышла при поддержке областного Дворца культуры имени С.М. Кирова и в прошлом году вошла в число лучших в стране, удостоившись Диплома Лауреата Всероссийского смотра информационной деятельности регионов Российской Федерации.

На встрече также были представлены издания Олега Бундура, Ирины Ядринцевой, Татьяны Березюк и других заполярных авторов. Свои новые и уже известные произведения презентовал мурманский писатель и журналист Дмитрий Коржов. Впервые участником «Краеведческих премьер» стал талантливый оленегорец, писатель Александр Рыжов, который является сценаристом популярных мультфильмов «Фиксики» и «Барбоскины», а по его книге «Таисия» сняли фильм. Олег Валерьевич Дроздов представил книги издательского дома «Дроздов-на-Мурмане», в том числе вышедшую при поддержке фонда «Щит» книгу «Фронт без линии фронта». В ней рассказывается о партизанских отрядах Мурманской области, повествование сопровождают архивные документы. Особую ценность книга представит для учителей и библиотекарей при подготовке мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Краеведческие премьеры» – традиционное мероприятие, которое областная детско-юношеская библиотека проводит уже более 20 лет в разных уголках Кольского края. В течение этого года писательский десант вместе со специалистами библиотеки планирует посетить Гаджиево, Никель, Полярные Зори и другие муниципалитеты, а 16 февраля очередная встреча пройдёт в здании областной детско-юношеской библиотеки в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru