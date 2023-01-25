Студенты регионов СЗФО оценили качество образованияПусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.23 14:30

Жители Кандалакши и Умбы встретились с заполярными писателями: на Терском берегу прошли «Краеведческие премьеры» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки

Заведующая центром краеведения и страноведения библиотеки Людмила Коновалова представила новые издания, которые учреждение получило в прошедшем году. Одно из них – последняя прижизненная книга Вадима Сурядова «Сказки Беломорья на родном говоре», проиллюстрированная мурманским художником Юрием Ереминым. Каждая страница сопровождается QR-кодом: при желании можно послушать сказку, исполненную самим автором на поморском говоре.

Напомним, что книга вышла при поддержке областного Дворца культуры имени С.М. Кирова и в прошлом году вошла в число лучших в стране, удостоившись Диплома Лауреата Всероссийского смотра информационной деятельности регионов Российской Федерации.

На встрече также были представлены издания Олега Бундура, Ирины Ядринцевой, Татьяны Березюк и других заполярных авторов. Свои новые и уже известные произведения презентовал мурманский писатель и журналист Дмитрий Коржов. Впервые участником «Краеведческих премьер» стал талантливый оленегорец, писатель Александр Рыжов, который является сценаристом популярных мультфильмов «Фиксики» и «Барбоскины», а по его книге «Таисия» сняли фильм. Олег Валерьевич Дроздов представил книги издательского дома «Дроздов-на-Мурмане», в том числе вышедшую при поддержке фонда «Щит» книгу «Фронт без линии фронта». В ней рассказывается о партизанских отрядах Мурманской области, повествование сопровождают архивные документы. Особую ценность книга представит для учителей и библиотекарей при подготовке мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Краеведческие премьеры» – традиционное мероприятие, которое областная детско-юношеская библиотека проводит уже более 20 лет в разных уголках Кольского края. В течение этого года писательский десант вместе со специалистами библиотеки планирует посетить Гаджиево, Никель, Полярные Зори и другие муниципалитеты, а 16 февраля очередная встреча пройдёт в здании областной детско-юношеской библиотеки в Мурманске.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО стали чаще искать подработку-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 26 копеек, доллар подрос на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика