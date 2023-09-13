Жители Кольского полуострова могут принять участие в Школе межэтнической журналистики

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из всех регионов страны. В 2023 году в проекте в очном и онлайн форматах будут работать региональные школы во всех федеральных округах России.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели под руководством профессиональных журналистов получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, научаться работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Школа межэтнической журналистики возникла в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для журналистов, работающих с межнациональной тематикой. В качестве всероссийского наставнического проекта работает на регулярной основе с 2015 года. В 2017 году проект получил одобрение и поддержку Президента РФ. В 2023 году курс организован совместно с ФАДН России. Условия участия в отборе и правила подачи заявок можно найти на официальном сайте проекта.

Фото: https://gov-murman.ru