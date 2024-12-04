Жители Колы могут пройти профилактический осмотр и сделать прививку против сезонного гриппа в мобильном центре

В Коле работает «Мобильный центр здоровья», где любой желающий может пройти профилактическое обследование и сделать прививку от сезонного гриппа. Обследование включает измерение глазного и артериального давления, проведение электрокардиограммы, анализ крови и другие необходимые исследования, после которых терапевт предоставит заключение.

Мобильный центр здоровья находится по адресу: проспект Советский, дом 52, неподалеку от площади и прямо напротив сетевого магазина. Центр работает с 15.00 до 19.00 каждый день.

Данная инициатива является пилотным проектом и направлена на повышение доступности медицинской помощи для населения. Она способствует своевременному выявлению возможных заболеваний, а регулярные профилактические осмотры помогают поддерживать здоровье и предотвращать развитие серьёзных патологий. В случае востребованности проекта, планируется организовать его в других муниципальных образованиях.

Напомним, жители Мурманской области могут записаться на диспансеризацию и профилактический осмотр различными удобными способами: через сайт «Полармед», портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8 (8152) 56-81-80, а также обратившись в регистратуру или воспользовавшись терминалом самозаписи в поликлинике.

Кроме того, запись на вакцинацию против гриппа возможна различными способами: через сайт «Полармед», портал «Госуслуги», медицинский «личный кабинет», по телефону единого контакт-центра 8 (8152) 56-81-80, а также в регистратуре или терминале самозаписи в поликлинике и в пунктах витаминизации, где по губернаторской программе также продолжается бесплатная проверка уровня витамина D и выдача витаминов в случае выявления дефицита.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, для организаций работают выездные мобильные бригады, которые проводят вакцинацию сотрудников прямо на рабочих местах (при условии группы не менее 15 человек). Для получения дополнительной информации можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/