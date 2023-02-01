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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.23 09:30

Жители Ковдора присоединились к акции «Тепло для героя»

В преддверии Дня защитника Отечества в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» объявлен старт Всероссийской акции «Тепло для героя» в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации.

Акция в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации проходит с 10 января по 13 февраля 2023 года.

Волонтёры серебряного возраста, люди старшего поколения активно присоединились к участию в акции: вяжут носки, передают тёплые и необходимые вещи для ребят, участвующих в специальной военной операции.

«Мы уже не раз передавали для бойцов тёплые подарки от жителей округа. И знаем, как важны для наших ребят такое внимание, искреннее человеческое участие и забота. Акция «Тепло для героя» — это ещё одна возможность поддержать военнослужащих, которые сейчас вдали от дома, - отметил Сергей Сомов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Напомним, что письма и тёплые подарки для военнослужащих в срок до 13 февраля принимаются в Региональном исполнительном комитете партии (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, офис 424, тел. 45-16-28) и в местных отделениях «Единой России».

В Ковдоре пункт сбора находится в администрации Ковдорского округа (пл. Ленина, 1, вахта).

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/kovdor-prisoedinilsya-k-akcii-teplo-dlya-geroya

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