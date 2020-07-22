Жители Ленинского округа Мурманска проведут ночь без электроэнергии и холодной воды
АО «МОЭСК» сообщает, что с 23.00 23 июля до 6.00 24 июля будут проводиться плановые ремонтные работы на ПС 335, в связи с чем будет отсутствовать электроснабжение у следующих абонентов:
ул. Инженерная - 1, 3, 4, 2а, 8, 6, 2, 22, 10, 12;
ул. Александра Невского - 82, 80, 6, 98, 92, 88, 90, 94, 96, 95, 93, 87, 91, 89, 93, 71, 79, 83, 69, 73, 81, 75;
ул. Николаева - 6,4, 1/9, 3, 13, 5, 7, 8, 15, 89, 88;
ул. Аскольдовцев - 47, 7, 3, 5, 11, 15, 13, 17, 19, 35, 35 корп. 1, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 2, 41, 45, 25 корп. 4, 35, 33, 37, 31, 27, 29, 25, 23/35, 25 корп. 3, 25 корп. 1, 43, 47а, 47, 20, 24, 28, 32, 36, 12, 16, 30/2, 30/3, 30а, 32/2, 30/3, 26/2, 26/3, 14, 34/1, 34/2;
ул. Чумбарова-Лучинского - 3а, 6, 8, 10, 39, 18, 24, 14, 11, 17, а/г 104, 3а, 7, 5, 9, 13, 23, 25, 19, 33, 27, 15, 19, 21, 29, 5, 7, 50, 50а, 32/1, 32/2, 40/1, 40/2, 32/3, 40/3, 46/2, 46/1, 18, 24, 14, 10, 6, 4/1, 12, 20, 22, 18, 8, 14, 21, 16, 19 б, 20, 12;
просп. Героев-североморцев - 58, 56, 62, 2, 38, 30, 32, 34, 22, 24, 26, 28, 30, 24, 26, 28, 22, 31, 40, 17 корп. 2, 17 корп. 1, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 19, 13, 9 корп. 1, 7 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 15, 21, 27, 25, 29, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Кирпичная - 3, 8, 12;
ул. Хлобыстова - 13, 19/66, 15, 17, 7, 9, 11, 3, 5;
ул. Урицкого - 3, 5, 7;
ул. Гончарова - 5;
ул. 6-й Комсомольской батареи - 55, 31, 31, 33, 35, 37, 41, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 41, 47, 45, 53;
ул. Александрова - 20, 22, 18, 8, 14, 40, 16, 24/1, 10, 6, 4/1, 12, 26, 40, 38, 30/3, 30/1, 30/2, 28, 16, 24/1;
ул. Ивана Халатина - 18, 2а, 19, 21, 12, 12, 18, 16, 14, 20, 11а, 7, 2, 4, 23, 25, 40, 10, 3, 5, 2, 15;
ул. Калинина - 35, 39, 45, 47, 28, 11, 14, 6, 55, 57, 59, 63, 65, 42, 40, 16, 18, 25, 31а, 23, 33, 2а, 13, 15, 19, 27, 42, 40, 13, 69, 71, 77, 52;
ул. Гагарина - 13, 15, 9 корп. 5, 9 корп. 4, 3, 1, 1а, 4, 2/23, 8;
ул. Павлика Морозова - 2/11, 4, 1/7, 5 корп. 3, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 57:
ул. Свердлова - 2 корп. 4, 2 корп. 6, 9б, 2 корп. 5, 8 корп. 6, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 9 корп. 2, 3 корп. 1, 7 корп. 1, 3 корп. 2, 12 корп. 2, 10 корп. 2, 10 корп. 1, 12 корп. 3,12 корп. 1, 12 корп. 4, 10 корп. 3, 14 корп. 3, 14 корп. 1, 16/9, 14 корп. 2;
ул. Садовая - 2а, 3, 1, 9;
ул. Успенского - 4, 11;
пер. Казарменный - 2;
ул. С. Ковалева - 10, 14, 20;
ул. Маяковского 1, 3, 27, 21, 23, 25.
Детские сады №№ 18, 89, 88, 95, 91;
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» -
ул. Свердлова - 2 корп. 4, 3 корп. 2;
Мурманская детская клиническая городская больница - ул. Свердлова, 18;
Мурманская детская инфекционная больница - просп. Героев-североморцев, 5 корп. 2;
Мурманский областной наркологический диспансер - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 2;
Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова Федерального медико-биологических агентств – ул. Павлика Морозова, 6.
В связи с отключением от электроснабжения насосных станций «Мурманскводоканала» будет отсутствовать и холодное водоснабжение.