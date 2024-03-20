Жители Ловозерского района могут присоединиться к голосованию за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Им предлагают выбрать один из вариантов дизайна для территории на улице Пионерская в Ловозере.

В первом варианте предполагается обустройство функциональных зон для отдыха граждан всех возрастов. По периметру парка предлагается создать прогулочную дорожку, установить качели и горки, оборудовать спортивный уголок и беседку.

При втором варианте благоустройства упор будет сделан на возможность проведения в данном месте общественно массовых мероприятий. Помимо зоны для временного размещения сцены дизайн-проектом предусматривается создание отдельных зон: спортивной и детской игровой с установкой соответствующего оборудования.

При любом из вариантов на территории предлагается провести озеленение, оборудовать освещение и видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности жителей.

Напомним, всероссийское голосование за территории и дизайн-проекты благоустройства общественных пространств стартовало 15 марта. Отдать свой голос за понравившейся вариант проекта может любой житель Ловозерского района, достигший 14-летнего возраста, на портале 51.gorodsreda.ru.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в Мурманской области в голосовании теперь участвуют 8 муниципальных образований и 30 объектов. Свой выбор можно сделать до 30 апреля включительно.

Фото: https://gov-murman.ru