Жители микрорайона Абрам-Мыс поплакались главе администрации города Мурманска

Вчера состоялась встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Абрам-Мыса. Это особый, отдаленный микрорайон города-героя, он расположен на противоположном берегу Кольского залива.

Традиционно жителей волнуют вопросы транспортного сообщения. Также на встрече мурманчане высказали предложения по благоустройству, обратились с жалобами на качество обслуживания жилого фонда.

Практически единогласно все участники встречи высказались за смену управляющей организации. Глава администрации Евгений Никора заверил собравшихся, что поможет в организации собраний собственников жилья и призвал горожан принять в них участие, напомнив, что только собственники в полной мере могут решать, кому из управляющих компаний отдать предпочтение.

Неоднократно прозвучали жалобы на отсутствие горячего водоснабжения, необходимо отремонтировать бойлеры в домах. Жители Абрам-Мыса также попросили решить вопрос с уличным освещением и оптимизировать график движения общественного транспорта.

– В этом году мы актуализируем наши планы работы, они будут изменены по результатам сегодняшней встречи с жителями Абрам-Мыса, – рассказал Евгений Никора, - Ни одно из обращений не останется без внимания.