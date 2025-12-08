Жители многоквартирных домов Мурманской области могут подключаться к общедомовым чатам по QR-коду

В Мурманской области жителям многоквартирных домов, в которых более 16 квартир, доступны домовые чаты в национальном мессенджере «МАХ». Министерство цифрового развития региона совместно с Центром информационных технологий Мурманской области разработали специальный чат-бот для удобного поиска по конкретному адресу.

«По инициативе Минстроя России для жителей многоквартирных домов централизованно создаются домовые чаты в национальном мессенджере «МАХ», которые интегрированы с сервисом «Госуслуги. Дом». Северяне могут подключаться к чатам своих домов благодаря чат-боту для удобного поиска, отсканировав QR-код или перейдя по ссылке», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Решение по созданию чат-ботов реализовано для домов, состоящих из 16 и более квартир, находящихся под управлением управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Причём именно представитель УК становится администратором чата, что позволяет жильцам быть всегда на связи со своей управляющей компанией.

«Общедомовой чат - удобный и современный способ общения и совместного решения проблем. К нему также можно подключиться через «личный кабинет» в приложении «Госулуги. Дом», но мы посчитали, что создать виртуального помощника для быстрого поиска нужного чата необходимо на той же площадке, где создаются каналы для связи», — отметила глава Минцифры Заполярья.

Чтобы найти чат своего дома, необходимо:

Навести камеру на QR-код или перейти по ссылке; Открыть окно чат-бота, выбрать кнопку «Поиск домового чата»; Ввести свой адрес в строку сообщения; Выбрать необходимый из предложенных вариантов.

«В скором времени в регионе будет запущен чат-бот «Коммунальный помощник Мурманской области» с данным функционалом, помимо которого появится возможность оставить заявку на региональную линию ЖКХ, сообщить о проблеме с вывозом ТКО или найти информацию о ЖКУ», — сообщила Елена Семенова.

Министр также напомнила, что в регионе уже действуют другие чат-боты для помощи северянам, посвящённые МФЦ и Единой карте жителя.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558174/#&gid=1&pid=2