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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 09:30

Жители Мончегорска сплотились для помощи участникам специальной военной операции

В здании бывшей мончегорской школы мастерицы плетут маскировочные сети, а в Мончегорском политехническом колледже студенты под руководством преподавателей делают окопные свечи.

«Передали в колледж материалы для изготовления свечей, собранные в «Мастерской Победы». Каждый занимается важной добровольческой деятельностью. Одни плетут сети, другие – делают окопные свечи, которые согревают бойцов. А самое главное в этом всём – наше единство, желание внести свой вклад в Победу и поддержать участников СВО. В очередной раз убеждаюсь – пока мы едины, мы непобедимы!», - прокомментировал Андрей Рудаков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Вся помощь для наших бойцов будет собрана на базе местного отделения партии «Единая Россия» и передана в зону СВО.

А дети Великой Отечественной войны Мончегорска передали для участников СВО репелленты. Помощь оказана в рамках акции «Север помогает».

Председатель городской общественной организации «Дети войны» Лариса Батракова и члены организации снова приняли участие в гуманитарной акции «Север помогает». Они собрали средства на закупку аэрозолей от насекомых для участников специальной военной операции. На юге сейчас сезон клещей, поэтому эта помощь будет очень актуальна для наших бойцов.

«Дети войны» обратились в местное отделение партии «Единая Россия», чтобы отправить необходимую помощь именно в роту, где служат мончегорцы. В партии груза более 100 баллончиков от насекомых, которых хватит как минимум на 100 бойцов. И уже на следующей неделе мы планируем отправку груза в зону СВО. Благодарю организацию «Дети войны» за неравнодушие и помощь! Также одна из женщин приложила трогательное письмо для наших воинов. Мы своих не бросаем!», - рассказал Андрей Рудаков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/deti-velikoj-otechestvennoj-vojny-monchegorska-peredali-dlya-uchastnikov-svo-repellenty

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