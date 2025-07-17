Жители Мончегорска закупили для отправки в зону проведения СВО очередную партию гуманитарной помощи

Администрация города Мончегорска, местное отделение партии «Единая Россия» при содействии организаций и предприятий муниципалитета приобрели для наших бойцов средства связи и запасные аккумуляторы к ним, тепловизионное оборудование, бензиновый генератор, детекторы дронов, систему спутниковой связи, портативную зарядную электростанцию и систему радиоэлектронной борьбы.

Также закупили большую партию строительных материалов, необходимых для оборудования боевых позиций. А для подразделения, в котором сейчас находятся бойцы, выздоравливающие после ранения, активистами были закуплены медицинские препараты.

Как сообщает администрация города металлургов, в ближайшее время все это будет передано нашим защитникам.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528731/#&gid=1&pid=2