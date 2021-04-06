Жители Мурманска могут сами определить места для установки спортивных и детских площадок

Голосование пройдёт на специально созданной Минстроем РФ платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут наибольшее количество голосов.

Для голосования по благоустройству предлагаются следующие территории:

- между улицами Садовая и Маяковского

- ул. Сафонова, 28, 30;

- ул. Скальная, 25, 27, 29;

- ул. Бочкова, 3, 5, 13;

- ул. Академика Книповича, 43, 45, 47, 53, 65;

- ул. Генерала Щербакова, 18, 20;

- пр-д. Ледокольный, 15, 17 – ул. Беринга, 13, 15, 17;

- ул. Нахимова, 10/1;

- ул. Полины Осипенко, 8, 10;

- просп. Кольский, 173.

Масштабное голосование по выбору объектов на 2022 год пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».