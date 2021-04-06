Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 11:30
Жители Мурманска могут сами определить места для установки спортивных и детских площадок
Голосование пройдёт на специально созданной Минстроем РФ платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут наибольшее количество голосов.
Для голосования по благоустройству предлагаются следующие территории:
- между улицами Садовая и Маяковского
- ул. Сафонова, 28, 30;
- ул. Скальная, 25, 27, 29;
- ул. Бочкова, 3, 5, 13;
- ул. Академика Книповича, 43, 45, 47, 53, 65;
- ул. Генерала Щербакова, 18, 20;
- пр-д. Ледокольный, 15, 17 – ул. Беринга, 13, 15, 17;
- ул. Нахимова, 10/1;
- ул. Полины Осипенко, 8, 10;
- просп. Кольский, 173.
Масштабное голосование по выбору объектов на 2022 год пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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