Жители Мурманска могут сформировать рейтинг территорий для установки новых детских площадок: стартовало голосование на портале «Наш Север»

27 марта на портале «Наш Север» стартовало рейтинговое голосование за территории для размещения детских игровых и спортивных комплексов в Мурманске. Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Жителям столицы Кольского Заполярья предложен 31 адрес, где возможна установка современных детских зон. Эта работа будет проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» стратегического плана «На Севере – жить» и мероприятий проекта «Наш Мурманск» за счет областного и городского бюджетов», – отметил Андрей Чибис.

Каждый мурманчанин может выбрать до трёх локаций, где, по его мнению, сегодня не хватает современной игровой зоны. Голосование продлится по 9 апреля.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подчеркнул, что перечень адресов сформирован по итогам встреч с жителями города в прошлом году.

«Детская инфраструктура – частый вопрос горожан. Места отдыха и развития для маленьких мурманчан. Мы определили 31 двор, где можно установить или заменить детскую, в отдельных случаях спортивную площадку. Часть территорий относились к многоквартирным домам, поэтому мы уже провели межевание территории. И если люди поддержат эти адреса, мы сможем оперативно начать работы – подготовка основания, благоустройство, видеонаблюдение, освещение. Центр городского развития закупит оборудование, которое мы установим. Это очень важный проект и я приглашаю всех мурманчан активно включиться в голосование», – прокомментировал Юрий Сердечкин.

Губернатор также попросил вице-губернатора – министра градостроительства и благоустройства региона Марию Гаврилову организовать работу по реализации проектов по итогам голосования, уточняет Министерство информационной политики мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru