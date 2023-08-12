Жители Мурманска почтили память экипажа атомной подводной лодки «Курск»

Дань памяти личному составу подлодки отдали в Мурманске. К мемориалу морякам, погибшим в мирное время, пришли первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, командование и военнослужащие Северного флота, представители духовенства, муниципального образования, молодёжных и общественных организаций.

Владимир Мищенко подчеркнул, что великая история подводных сил России – это имена сильных духом, мужественных людей, дальние походы, учебные и боевые задачи, не знающие аналогов:

— Под священный Андреевский стяг всегда становились только самые отважные и стойкие сыны Отечества. Пусть память о наших ребятах хранят и новые поколения, а наши корабли всегда возвращаются к родным причалам! - сказал первый заместитель председателя Мурманской областной Думы.

К фрагменту рубки АПЛ «Курск» присутствующие также возложили цветы и венки.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28391/