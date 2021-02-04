Жители Мурманска вошли в число активно делавших ремонт в период самоизоляции

Каждая одиннадцатая мурманская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование».



В среднем по стране ремонт делали 8% россиян. В Мурманске, Ярославле, Череповце, Туле, Набережных Челнах и Иваново обновлением квартир занимались по 9% домохозяйств. Больше только в Москве и Санкт-Петербурге – по 11% семей.

В среднем работы обошлись в 265 тысяч рублей. Большинство граждан использовали для оплаты собственные средства. У банка или родственников занимают только 13% россиян.

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.



