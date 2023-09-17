Жители Мурманской область активно поддержали Всероссийский день бега «Кросс нации»

По традиции самой масштабной площадкой проведения стала Долина Уюта. Регион входит в число субъектов, проводящих такие соревнования, с 2004 года.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова приветствовала всех на церемонии открытия, поздравила северян со спортивным праздником и пожелала удачи.

Соревнования собрали порядка 400 настоящих профессионалов и любителей бега. Более 500 малышей пробежали символическую дистанцию в 200 метров. В зависимости от возраста и уровня подготовки участники преодолели дистанции от 1000 до 12000 метров.

Победителями дистанции 1000 метров стали Дарья Таращан и Трофим Кушнир. Серебряные призёры Полина Попова и Арсений Панов. «Бронзу» взяли Милана Рыкова и Тимофей Гаранин.

Среди девушек первой дистанцию на 6000 метров пробежала Виктория Ляпкова, второй пришла Кристина Белорукова.

На дистанции 8000 метров среди женщин быстрее всех оказалась Евгения Прошина, на втором месте Юлия Степанова, на третьем месте Нина Анциферова.

На дистанции 8000 метров среди юношей на первом месте Марк Баранов, на втором месте Илья Хлескин, на третьем месте Даниил Детушев.

Лучшим на дистанции 12 тысяч метров среди мужчин стал Михаил Рыбаков. На втором месте Денис Фёдоров, на третьем месте Дмитрий Меньшаков.

Самая большая часть участников выбрала дистанцию на 4000 метров. Среди юношей первым её преодолел Александр Фищенко, вторым Владислав Пшеницын, третьим - Роман Афанасьев. Среди девушек первой стала Алиса Зинина, в призёрах Полина Петриева и Владислава Перелыгина. Среди мужчин победил Данил Максимов, на втором месте Мавлюдин Ахмедов, на третьем месте Мирон Зубов. Среди женщин лучшей стала Олеся Тимонова, в призёрах Ольга Санникова и Наталья Степанова.

На протяжении праздника для северян работали интерактивные площадки. В рамках спортивного семейного фестиваля прошёл велозаезд для детей и родителей. Желающие смогли принять участие в семейных эстафетах.

В региональном Минспорте отмечают, что акция призвана популяризировать здоровый образ жизни и активное участие в спорте, пропагандировать бег как доступный вид физической активности.

Фото: https://gov-murman.ru