Жители Мурманской области активизировались в поиске работы в преддверии лета

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области и Республики Коми – они разместили или обновили на 17% больше резюме, чем весной 2023 года. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Мурманской области, они увеличили свою активность на 16%, на третьем – соискатели из Карелии (+15% новых резюме).

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам апреля и выяснили, что жители региона стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился более 14000 кандидатами. Это на 16% больше, чем в прошлом году в это же время.

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой весной выросла на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области и Республики Коми – они разместили или обновили на 17% больше резюме, чем весной 2023 года. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Мурманской области, они увеличили свою активность на 16%, на третьем – соискатели из Карелии (+15% новых резюме).

Рейтинг регионов СЗФО по активности местных жителей, желающих найти работу весной 2024 года, по данным hh.ru:

Регион Динамика резюме по сравнению с прошлым годом Республика Коми 17% Ленинградская область 14% Санкт-Петербург 1% Ненецкий АО 4% Новгородская область 13% Архангельская область 17% Республика Карелия 15% Калининградская область 6% Вологодская область 10% Мурманская область 16% Псковская область 6%

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (число новых резюме выросло на 17% относительно весны прошлого года), работники медицины и фармацевтики (+15%), а также сотрудники сектора безопасности (+14%), рабочие и образовательные кадры (+14% на каждую профобласть).

Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии летних каникул и отпусков представители сферы транспорта и логистики и обслуживающего персонала (+14% новых соискателей). Увеличили активность и специалисты добывающего сектора.

При этом есть сразу семь профессиональных сфер, где соискатели стали менее активными в преддверии летних отпусков. Так, активность соискателей за месяц стала меньше в сфере автобизнеса. К тому же местные жители стали реже искать работу в сфере маркетинга и рекламы. Упала популярность работы у жителей Мурманской области и в сфере административного персонала, продаж, ритейла, а также страхования и спорт- и бьюти-индустрии (наглядно на диаграмме).