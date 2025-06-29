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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.25 16:00

Жители Мурманской области активно поддержали форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших», установив региональный рекорд

Агентство стратегических инициатив (АСИ) завершило прием заявок на Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Обе инициативы показали рекордную активность по всей стране.

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 35 тысяч предложений по развитию России, конкурс «Знай наших» собрал свыше 14 тысяч заявок от российских брендов из всех регионов страны: что превышает показатели прошлых лет.

Жители Кольского Заполярья проявили высокую гражданскую и предпринимательскую активность. На форум «Сильные идеи» подано 88 идей от северян, 6 место у региона в Северо-Западном федеральном округе по количеству поданных идей. Ещё 119 заявок от региональных брендов направлено на конкурс «Знай наших». По количеству заявок на конкурс брендов Мурманская область занимает 3 место в Северо-Западном федеральном округе.

Интерес брендов Мурманской области к конкурсу стремительно растет. Так, в первом сезоне конкурса поступило 28 заявок, а во втором – 82 заявки.

Конкурс является мощным инструментом поддержки отечественного бизнеса. Победители получают получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, грантовую поддержку и поддержку в продвижении на зарубежных рынках.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 2-3 июля в Москве. Наиболее перспективные идеи, отвечающие вызовам времени, будут представлены руководству страны. Ежегодно около 1000 инициатив форума получают поддержку от АСИ, региональных властей и партнеров.

Финалисты конкурса «Знай наших» будут определены в середине июля. Церемония награждения победителей состоится в Москве.

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Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549449/#&gid=1&pid=1

 

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