Жители Мурманской области больше всего из продовольственных товаров тратятся на мясо и мясные продукты

Мурманскстат опубликовал инфографику, которая ярко показывает, какие продовольственные товары занимали наибольшую долю в расходах домохозяйств Мурманской области на продукты питания.

Как сообщает статистическое ведомство, в 2022 году в нашем регионе ежемесячные расходы на покупку продуктов для домашнего питания в среднем на каждого члена домохозяйства составили чуть менее 9,5 тысячи рублей.

В этой группе товаров расходы на мясо и мясные продукты занимали 22%, молоко и молочные продукты – почти 14, хлеб и хлебобулочные изделия – 12, овощи и сладости (сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты) – немногим менее 10% и 8% соответственно.

Фото: https://vk.com/murmanskstat