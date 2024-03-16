Жители Мурманской области будут весело встречать Масленицу!

16 и 17 марта во всех уголках региона на центральных площадях, в парках и скверах развернутся праздничные гулянья с тематическими концертами, подвижными играми и культурными активностями.

В столице Кольского Заполярья Широкую Масленицу отмечают 17 марта:

- с 12.00 специальная программа мероприятий стартует на улице Воровского в рамках ярмарки «На Севере – весна!». Гостей ожидает развлекательная программа с мастер-классами, масленичными играми и чаепитием с раздачей блинов;

- с 13.00 на площади Пять Углов начнут работать интерактивные спортивные и культурные площадки и яркие фотозоны. Для гостей праздника выступят ведущие коллективы городских учреждений культуры.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264078%2Falbum-11742142_00%2Frev