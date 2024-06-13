Жители Мурманской области чаще всего продолжают обращать внимание в соцсетях на необходимость уборки территорий

На прошедшей неделе Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области зафиксировал 1236 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 85%. Об этом сообщил 10 июня на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«В блоке «Благоустройство» наибольшее число вопросов касалось уборки территорий. Несмотря на снижение числа жалоб на 24% по сравнению с предыдущей неделей, проблема остается актуальной», — рассказал Артём Марышев.

Так, например, 2 июня жители Североморска сообщили о скоплении мусора возле продуктового магазина по улице Сивко, 5а. Администрация пообещала решить проблему до 11 июня. В тот же день поступил сигнал о разливе канализационных стоков на улице Северная Застава, 4, что вызывает неприятный запах и беспокойство жителей, особенно в связи с близостью детского сада. Ответ о решении проблемы также ожидается к 11 июня.

4 июня мурманчане сообщили о необходимости уборки городского кладбища и вывоза упавших деревьев. Администрация пояснила, что работы по наведению порядка на указанном секторе кладбища, который представляет собой лесной массив площадью около 36 гектаров, планируется завершить до конца октября. Администрации рекомендовано решить проблему в более сжатые сроки.

Основная масса сигналов в блоке «ЖКХ» поступила из Ленинского округа Мурманска, где жители жаловались на отсутствие горячей воды. 5 июня «Мурманэнергосбыт» провёл обследование инженерных коммуникаций, выявив затопление канала тепловой сети и тепловых камер. Ремонтные работы планируется завершить к 11 июня.

В блоке «Дороги» жители жаловались на ямы на дорогах и тротуарах. Наибольшее число сообщений поступило из Кандалакшского района, Апатитов и Мурманска. Пользователям предоставлены разъяснения о включении дефектных участков в план текущего ремонта.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание на необходимость взять в работу все проблемы, озвученные в ходе доклада руководителя ЦУР.

«Также прошу отработать обращения, оставленные нашими гражданами в комментариях под трансляцией оперативного совещания областного правительства», — заключил губернатор.