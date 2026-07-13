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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 13:00

Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей

По состоянию на 1 июня 2026 года жители Мурманской области хранили на банковских вкладах и счетах 382,1 млрд рублей (без учёта счетов эскроу). За год северяне увеличили объём сбережений на 47,8 млрд рублей, прирост составил 14%. Доля сбережений в рублях составила 97%.

«Несмотря на постепенное снижение ставок по вкладам, в Мурманской области сохраняется высокая сберегательная активность. Депозиты остаются привлекательным инструментом для сбережений – они обеспечивают сохранность средств и гарантированную доходность, которая остается выше инфляции. Иными словами, проценты, которые получит вкладчик после окончания срока, перекроют общий рост цен за это время. Кроме того, вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны по объёму депозитов физических лиц в третьей декаде июня составила 12,76% годовых.

Комментарии

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№ 113.07.26 13:26 - VarvarAОбщая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На чёрный день хватит, но не более.
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Последние комментарии

VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
Лидия
12.07.26 13:45
Дорогие мурманчане! Поздравляю всех с днём рыбака! Здоромья, счастья, удачи...(в т.ч. и рыбацкой). Помню родной город, скучаю и никогда не забуду своих настоящих друзей. С ув. Лидия Николаевна Скорик.
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