Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей

По состоянию на 1 июня 2026 года жители Мурманской области хранили на банковских вкладах и счетах 382,1 млрд рублей (без учёта счетов эскроу). За год северяне увеличили объём сбережений на 47,8 млрд рублей, прирост составил 14%. Доля сбережений в рублях составила 97%.

«Несмотря на постепенное снижение ставок по вкладам, в Мурманской области сохраняется высокая сберегательная активность. Депозиты остаются привлекательным инструментом для сбережений – они обеспечивают сохранность средств и гарантированную доходность, которая остается выше инфляции. Иными словами, проценты, которые получит вкладчик после окончания срока, перекроют общий рост цен за это время. Кроме того, вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны по объёму депозитов физических лиц в третьей декаде июня составила 12,76% годовых.