Жители Мурманской области до 30 апреля могут принять участие в опросе Минцифры России о потребности в домашнем интернете в малых населённых пунктах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации продолжает опрос о потребности в домашнем интернете в малых населённых пунктах страны, который был продлён до 30 апреля. Его результаты помогут оценить реальный спрос и подготовить решения для подключения к интернету отдельных домохозяйств. Речь идёт о населённых пунктах, где проживают меньше тысячи человек и где уже ранее были подведены волоконно-оптические линии, например, для подключения социально-значимых объектов.

«Чем больше жителей Мурманской области проголосует за свой населенный пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населенном пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно на удобных для себя условиях. Участие в опросе не является заявкой на подключение, ни к чему не обязывает – это исключительно способ заявить о потребности», – поясняют в Минцифры России.

Планируется, что скорость подключения к интернету будет составлять до 100 Мбит/с. Размер единоразового платежа – не более 10 тысяч рублей, а ежемесячный платёж – от 600 рублей в месяц.

Опрос традиционно проводится на Платформе обратной связи. Чтобы принять участие, необходимо войти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Пройти опрос до 30 апреля 2026 года могут все граждане России с подтвержденной учетной записью госуслуг. Организаторы также подчеркивают, что населённый пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Как проголосовать?

1. Зайдите на Платформу обратной связи и авторизуйтесь через «Госуслуги».

2. Выберите регион и населенный пункт, за который хотите проголосовать. Для расширенного поиска и обработки результатов сформировано два списка:

- первый список: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/583426/

- второй список: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/568138/

3. Напишите точный адрес своего домохозяйства.

4. Укажите, готовы ли заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет.

5. Проголосуйте.

В Мурманской области за 2025 год возможность доступа домохозяйств к широкополосному интернету составила 93,3% согласно данным, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе.