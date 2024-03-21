Жители Мурманской области хотят зарплату выше: запросы выросли почти на 10 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала средние ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 13,4 тысячи соискателей из Мурманской области.

Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале весны 2024 года составила 60 тысяч рублей – это на 9,8 тысячи больше, чем в том же периоде 2023 года.

Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у соискателей сферы «Стратегия и консалтинг» – сразу на 26,7 тысячи рублей, до 126,7 тысячи рублей. На втором месте оказались соискатели сразу из нескольких профессиональных сфер. Так, на 20 тысяч рублей увеличили зарплатные запросы соискатели строительного сектора (до 100 тысяч), производственники (до 100 тысяч), управленцы (до 120 тысяч). На третьем месте – работники добывающей отрасли, их зарплатные ожидания достигли 100 тысяч рублей, что на 19,4 тысячи рублей больше, чем год назад.

Падение зарплатных ожиданий не показала ни одна профсфера. При этом самый скромный рост запросов по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в сфере административного и линейного персонала, а также индустрии туризма. Здесь соискатели нарастили ожидания по зарплате только на 5 тысяч рублей.