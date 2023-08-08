Жители Мурманской области хранят на банковских счетах почти четверть триллиона рублей

Сумма средств на банковских счетах жителей Мурманской области (за исключением счетов эскроу) на 1 июля 2023 года достигла почти 250 млрд рублей. По сравнению с 1 июля прошлого года объём средств населения на депозитных и текущих счетах увеличился на 43,5 млрд рублей, прирост за год составил 21,1%.

Основную часть средств на банковских счетах северяне по-прежнему предпочитают хранить в рублях. Лишь 5,6% в общей массе сбережений приходится на валютные вклады и драгметаллы.

«При выборе вклада важно обращать внимание не только на его доходность, но и на другие ключевые условия, в том числе период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов, продления вклада и так далее. С прошлой осени банки при открытии депозита обязаны предоставлять вкладчику подробную информацию о вкладе в краткой и понятной форме. Это помогает разобраться в обилии маркетинговых предложений кредитных организаций и выбрать наиболее подходящий вариант», – напоминает руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, кроме того, банки должны указывать на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах минимальную гарантированную ставку, то есть доход, который потребитель обязательно получит без дополнительных условий, если не будет снимать деньги до окончания срока вклада.

Если «внушительную» сумму банковских вкладов северян разделить на число проживающих в Мурманской области (на 1 июня 2023 года 657,6 тысячи человек), то получим всего по 380,5 тысячи рублей на каждого жителя нашего региона.