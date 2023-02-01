Жители Мурманской области хранят в банках около 245 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2023 года на банковских счетах жителей Мурманской области хранилось 244,8 млрд рублей (с учётом счетов эскроу). Это на 15,7% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в последний месяц 2022 года средства населения в банках, размещенные во вкладах и на текущих счетах, увеличились на 11,5% (без учёта счетов эскроу). Такой значительный прирост, в том числе связан с традиционным авансированием январских социальных платежей.

«Северяне пока в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады. Привлекательность и увеличение объёмов банковских вложений объясняется сохраняющимся доверием к ним, как к наиболее понятному и надёжному инструменту. Даже когда инфляция невысокая, покупательная способность хранящихся дома наличных постепенно снижается. Срочные банковские вклады защищают сбережения от обесценения. При этом снять средства можно в любой момент», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».