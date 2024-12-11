Жители Мурманской области хранят в банках почти 300 млрд рублей

В Мурманской области сохраняется приток средств населения на вклады. Объём накоплений северян на депозитах и банковских счетах (без учёта средств на счетах эскроу) на начало ноября составил 294,5 млрд рублей. За год он увеличился на 19% или на 46,2 млрд рублей.

«Вслед за повышением ключевой ставки банки увеличивают процентные ставки по вкладам, что склоняет людей больше сберегать. Средние ставки по рублевым депозитам физическим лиц в целом по России на срок до года в октябре достигли 18,78% годовых, на срок свыше года – 18,68%», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, депозит в банке остаётся одним из самых надежных способов сохранения денег – средства вкладчиков застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей.