Жители Мурманской области хранят в банках свыше 316 млрд рублей

Объём накоплений северян на депозитах и банковских счетах (без учёта средств на счетах эскроу) на начало января 2025 года составил 316,2 млрд рублей (около 500 тысяч рублей на каждого жителя региона. – Ред.). Это на 18%, или на 48,2 млрд рублей больше, чем год назад.

За декабрь 2024 года средства на банковских вкладах и счетах жителей Мурманской области увеличились на 7,7%. Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, это самый большой месячный прирост в 2024 году. В этом месяце обычно авансом начисляются социальные платежи за январь, а компании и организации выплачивают сотрудникам годовые бонусы.

«Высокая ключевая ставка повышает привлекательность вкладов. Вклад позволяет защитить сбережения от роста цен. Например, в декабре годовая инфляция в Мурманской области составила 8,2%. При этом ставки по вкладам были значительно выше. К тому же, этот финансовый инструмент остается одним из самых консервативных и популярных способов сохранения денег – средства вкладчиков застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей с учётом процентов, а доход гарантирован», – прокомментировал управляющий Отделением Банка по Мурманской области Юрий Железняк.

Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов, на конец декабря прошлого года составляла 21,69% годовых, а годом ранее – 14,75% годовых.