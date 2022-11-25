Жители Мурманской области ищут работу активней москвичей и петербуржцев

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда Мурманской области в ноябре.

Мурманчане продолжают активно вести себя на рынке труда: за последний месяц местные соискатели стали на 4,3% чаще искать работу и подработку. При этом по сравнению с прошлым годом спрос на работу среди трудящихся Мурманской области тоже вырос: +5% год к году. В свою очередь местные работодатели сократили число вакансий за месяц на 0,8%, а по сравнению с осенью 2021 года сокращение числа предложений о работе ещё более выраженное -8,4%.

По динамике спроса на новую работу и подработку среди соискателей Мурманская область сейчас занимает 2 место в стране. На первом месте – Камчатский край (+12% новых резюме за месяц).

На данный момент наиболее активно ищут работу мурманчане, имеющие опыт в сфере закупок и в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Кроме того, часто выходят на рынок в Мурманской области маркетологи, представители из сферы «Инсталляция и сервис», начинающие специалисты и студенты, представители сферы «Административный персонал», а также преподаватели, продавцы и бухгалтеры.

«В то же время, количество вакансий за последний месяц сократилось на 0,8%, а в годовом выражение число предложений о работе в Мурманской области уменьшилось на 8,4%. При этом несмотря на общий замедленный рост числа новых рабочих мест работодатели из ряда сфер продолжают активный поиск и набор персонала. Так, сильнее всего местные работодатели нуждаются в новых специалистах сферы страхования (только за месяц спрос на данных специалистов в области составляет 33%), представителях сферы искусства (+22,7%), врачах и младшем медперсонале (18,8%). Есть спрос на закупщиков, банковских служащих и производственников», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Добавим, что в целом по России количество вакансий за месяц сократилось на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 12%.