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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 12:00

Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры

Исследование показывает, что в первом квартале 2025 года сразу 58% опрошенных жителей Мурманской области считают, что смогут без особых проблем найти работу в ближайшие три месяца. За год доля таких граждан выросла на 5%. Между тем есть и те, кто не верит в успешное и быстрое трудоустройство в регионе: согласно опросу hh.ru, таких респондентов набралось 32%, остальные затруднились ответить.

Эксперты hh.ru провели традиционный срез настроений соискателей. Общий уровень самочувствия работников региона на рынке труда сохраняется на рекордно высоких отметках: в I квартале 2025 года в ходе опроса hh.ru 58% местных жителей заявили, что смогут быстро найти работу в ближайшие три месяца, если потребуется. Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года среди 38320 российских соискателей.

Исследование показывает, что в первом квартале 2025 года сразу 58% опрошенных жителей Мурманской области считают, что смогут без особых проблем найти работу в ближайшие три месяца. За год доля таких граждан выросла на 5%. Между тем есть и те, кто не верит в успешное и быстрое трудоустройство в регионе: согласно опросу hh.ru, таких респондентов набралось 32%, остальные затруднились ответить.

Отметим, что в целом по РФ доля тех, кто верит в лёгкий поиск работы для себя в ближайшие месяцы, достигла 64%, негативно для себя оценивают ситуацию 21% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В целом за последний год общий индекс самочувствия на рынке труда вырос независимо от возраста респондентов, однако соискатели 55 лет и старше по-прежнему ощущают себя наименее уверенно и скорее склонны к негативной оценке своих карьерных перспектив (индекс -0,01 пункта). Максимально позитивно настроены соискатели 18-24 лет и 35-44 лет (индекс +0,14 пункта) (наглядно на графике 1).

Наиболее комфортно и стабильно на рынке труда ощущают себя соискатели из профессиональных категорий «Спорт, салоны красоты» (индекс +0,25 пункта), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (индекс +0,22), «Продажи, обслуживание клиентов» (индекс +0,20), а также «Медицина, фармацевтика» (индекс +0,19). Однозначно негативные настроения испытывают представители лишь двух профессиональных областей – это «Искусство, развлечения, медиа» (-0,01 пункта) и «Информационные технологии» (-0,05 пункта).

«Ситуация в ИТ-сегменте рынка труда неоднородная и в плане зарплат, и в плане сроков поиска работы. Наличие «пробки из джунов», у которых срок поиска работы действительно может достигать полугода, не только подтвердилось, но и отражено в количественных показателях. Именно из-за специалистов без опыта предложение росло в последние два года намного быстрее спроса. Поэтому создавалось впечатление, что программисты не могут найти работу и больше не нужны, а средняя зарплата, ожидаемая соискателями или предлагаемая работодателями, в некоторые периоды снижалась. На самом деле нехватка кадров в ИТ не только не снизилась, а скорее даже увеличилась в последние два года. Фактически выплачиваемая средняя зарплата при этом не имела никаких признаков сокращения: она росла ежегодно более чем на 10%, и в 2024 году её увеличение было больше, чем годом ранее (+13%, по данным hh.ru)», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Любопытные различия наблюдаются и в зависимости от региона, в котором проживают соискатели. Так, максимально позитивно относительно своих карьерных перспектив в 1 квартале 2025 года настроены жители Сахалинской области (сразу 72% уверены, что найдут работу без проблем в ближайшее время), Дагестана, Забайкалья (64%), Вологодской области (64%) и Удмуртской Республики (68%). Наименее уверены в успехе на рынке труда соискатели из Ленобласти (39% негативных ответов), Карелии (44%), Коми (37%), а также Москвы (наглядно на диаграмме 2).

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