Жители Мурманской области могут бесплатно обучиться по программам «Ворлдскиллс» востребованным специальностям

Бесплатное обучение по программам «Ворлдскиллс» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Мурманской области доступно по 24 профессиональным компетенциям. В 2021 году обучение смогут пройти 429 жителей региона. Программа уже стартовала, стать участниками могут неработающие граждане обратившиеся в службу занятости, люди старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

По многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования, они смогут освоить профессию «с нуля».

В Мурманской области Агентством «Ворлдскиллс Россия» определены 37 площадок – колледжей, вузов, учебных центров, в которых проходит обучение. Среди доступных компетенций – геопространственные технологии, малярные и декоративные работы, маневровая работа на железнодорожном транспорте, парикмахерское искусство, сантехника и отопление, сварочные технологии, электромонтаж и другие. Программы «Ворлдскиллс» ориентированы на практику. Более 70% обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут сертифицированные эксперты. Выпускники программ «Ворлдскиллс», помимо документа о квалификации, получат паспорт компетенций (скиллс-паспорт). Документ даёт возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника.

По условиям программы с обучающимися заключаются договоры, в рамках которых после обучения выпускники сразу смогут получить работу в региональных компаниях или открыть своё дело, а также начать профессиональную деятельность в качестве самозанятых.

Почти 40 тысяч человек по всей стране уже записались на обучение по программам «Ворлдскиллс».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, обучение по программам «Ворлдскиллс», а это свыше 600 образовательных программ, проходит на более, чем 1200 площадках по всей стране. Граждане могут выбрать востребованную в своем регионе профессиональную компетенцию, обучение по которой обеспечит последующую занятость. Обучение длится от 3 недель до 3 месяцев в очной форме, по 38 компетенциям «Ворлдскиллс» можно обучаться с применением дистанционных образовательных технологий. В 2021 году более 56 тысяч жителей страны будут обучены в сети центров Агентства «Ворлдскиллс Россия».