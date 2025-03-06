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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.25 13:00

Жители Мурманской области могут использовать Единую карту жителя от «Сбера» как проездной

У Единой карты жителя, оформленной в «СберБанке», появился новый функционал. Теперь её можно использовать в общественном транспорте в Мурманске и других населенных пунктах региона в качестве проездного.

Напомним, с 1 марта школьники и студенты могут оплатить проезд ЕКЖ вместо бумажных проездных – это удобно, а ещё позволяет экономить на проезде. Скидка на разовую поездку для обучающихся по карте жителя составляет 50% на городских маршрутах и 60% – на пригородных маршрутах. На ЕКЖ можно также записать тариф проездного на месяц.

«С 1 марта в Мурманской области отменена продажа бумажных проездных для школьников и студентов, поэтому очень важно, что данный функционал доступен для клиентов «Сбера».  Помимо возможности льготного проезда, у держателей карт также сохраняются все преимущества программ лояльности», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Пополнять электронный кошелек ЕКЖ можно в приложении «СберБанк Онлайн». Для этого в поисковой строке необходимо ввести «Единая карта жителя», выбрать населенный пункт, ввести номер банковской карты (16 цифр на лицевой стороне) и следовать дальнейшим подсказкам меню. Для пополнения проездного также можно воспользоваться банкоматами «Сбера». Комиссия за пополнение не взимается, а средства поступят на счёт в течение суток.

«В октябре «Сбер» начал принимать заявки от жителей региона на оформление Единой карты жителя Мурманской области на «СберКартах». В настоящее время уже 13 тысяч наших клиентов стали держателями такой карты. Мы рады, что с ЕКЖ от «Сбера» жители региона могут экономить на поездках в общественном транспорте. Уверен, что они оценят удобство быстрого и комфортного пополнения проездных через «СберБанк Онлайн». Поскольку ЕКЖ выпускается на банковской карте, за покупки по ней начисляются бонусы «Спасибо». Если сделать такую карту зарплатной, то можно получить дополнительные привилегии, доступные для зарплатных клиентов», – подчеркнул управляющий Мурманским отделением «Сбербанка» Алексей Каюков.

Новую карту жителя можно оформить в отделении банка с 14 лет (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). Кроме того, подключить к ЕКЖ можно любую действующую дебетовую «СберКарту» «Мир» через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» или в офисе банка. Обслуживание карты жителя бесплатное. Если на действующей карте «Сбера» было платное обслуживание, то после присвоения карте статуса ЕКЖ оно станет бесплатным.

Подать заявку на оформление карты жителя от «Сбера» можно по ссылке. Адреса офисов опубликованы на сайте проекта karta51.ru.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, всего держателями ЕКЖ Мурманской области стали более 90 тысяч человек. Сейчас её можно оформить в трёх банках-эмитентах: в «Сбере», «ВТБ» и «Совкомбанке». В стадии подключения к проекту находится «Россельхозбанк».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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