Жители Мурманской области могут направить обращения в госорганизации через официальные сообщества в соцсетях

В Мурманской области более 400 государственных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» уже оснащены электронными формами для обращения на Платформу обратной связи. Чтобы направить жалобу или предложение госорганизации, гражданину достаточно кликнуть на специальный виджет в меню аккаунта.

Это решение позволяет северянам выбрать из нескольких вариантов удобный способ связи с органами власти, избавляет от необходимости создавать электронную почту, обращаться в приёмные ведомств или отправлять обращения по почте.

«Использование Платформы обратной связи успешно зарекомендовало себя в Мурманской области. С начала 2023 года специалисты Центра управления регионом обработали 6864 обращения, из них 4513 поданы через Платформу обратной связи (ПОС). Как и раньше, направить сообщение в ПОС можно также через баннеры, размещённые на официальных сайтах ведомств, порталы «Наш Север» и «Госуслуги», а также мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», – отметила вице-губернатор Мурманской области Мария Гаврилова.

По итогам работы в 2022 году Мурманская область вошла в число лучших регионов по внедрению Платформы обратной связи. Сейчас она даёт возможность принимать и обрабатывать обращения жителей, вести мониторинг и следить за сроками отработки сообщений.

Напомним, работа по совершенствованию ПОС проводится в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru