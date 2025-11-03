Открыта регистрация на традиционный 52-й Мурманский лыжный марафонВ День народного единства главной площадкой праздника в Мурманске станет Семёновское озеро
Жители Мурманской области могут оценить безопасность банковских услуг

Банк России приглашает граждан и представителей бизнеса пройти опрос о безопасности онлайн-сервисов банков. Такое исследование регулятор проводит ежегодно. Респондентам предлагают ответить на вопросы о том, довольны ли они защищенностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались за последний год, пострадали или нет от действий злоумышленников и как банки информировали о правилах безопасного финансового поведения.

Пройти анонимный опрос можно по ссылке с 1 по 28 ноября 2025 года. Анкетирование занимает всего несколько минут.

«Приглашаем северян принять участие в этом важном исследовании. Поделитесь своим мнением о защищенности и удобстве банковских сервисов и расскажите, где вы столкнулись с мошенниками и как они пытались вас обмануть. Результаты опроса Банк России учитывает при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности для финансовых организаций и при разработке мероприятий по повышению финансовой киберграмотности», – отметил заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области Иван Панковец. 

Результаты опроса 2024 года показали, что в 88% случаев столкновения с мошенниками жители Мурманской области вспомнили о предупреждениях и правилах финансовой безопасности. В среднем с мошенническими действиями сталкивались примерно 4 из 10 опрошенных, но только у 3% респондентов злоумышленники смогли похитить деньги. Типичный портрет пострадавшего из-за мошеннических действий жителя региона – это женщина от 45 до 64 лет со средним уровнем дохода и общим образованием, проживающая в городе.

Фото и видео предоставлено Отделением по Мурманской области  Северо-Западного главного управления   Центрального Банка Российской Федерации.

