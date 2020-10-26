Жители Мурманской области могут оплатить взносы за капремонт без комиссии во всех отделениях «Почты России»

Платить взносы без комиссии на счета Фонда капитального ремонта Мурманской области, открытые в «Россельхозбанке», теперь можно в любых почтовых отделениях. Такой договоренности региональному оператору удалось достичь с АО «Почта России».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее на безвозмездной основе платежи собственников жилья за капитальный ремонт принимали только почтовые отделения в муниципалитетах, где нет филиалов и подразделений АО «Россельхозбанк».