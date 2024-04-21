Жители Мурманской области могут передать показания электросчетчиков и в выходные дни через цифровые сервисы «АтомЭнергоСбыта»

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск напоминает жителям Мурманской области о необходимости передачи данных электропотребления с 20 по 25 апреля. Это необходимо для корректного формирования счетов за потребленную электроэнергию. Сделать это можно в любое удобное время, в том числе и в выходные дни, через цифровые сервисы компании.

Как отмечает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, сообщить показания электросчётчика можно следующими способами:

С помощью мобильного приложения АО «АтомЭнергоСбыт». В личном кабинете клиента на сайте, также доступна передача показаний без регистрации. С помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». Через голосовой помощник, доступный по телефону +7 (8152) 692-555. С помощью смс-сообщения на номер +7 921-033-13-33 в формате:

для однотарифных ИПУ: номер лицевого счёта - пробел - номер счетчика - пробел - текущие показания счетчика, например: 514100654005 0013942 32692;

для двухтарифных ИПУ: номер лицевого счёта – пробел – номер счетчика – пробел – Д показания день – пробел Н показания ночь, например: 514100654005 0013942 Д32692 Н11067.