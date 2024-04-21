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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.24 15:00

Жители Мурманской области могут передать показания электросчетчиков и в выходные дни через цифровые сервисы «АтомЭнергоСбыта»

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск напоминает жителям Мурманской области о необходимости передачи данных электропотребления с 20 по 25 апреля. Это необходимо для корректного формирования счетов за потребленную электроэнергию. Сделать это можно в любое удобное время, в том числе и в выходные дни, через цифровые сервисы компании.

Как отмечает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, сообщить показания электросчётчика можно следующими способами:

  1. С помощью мобильного приложения АО «АтомЭнергоСбыт».
  2. В личном кабинете клиента на сайте, также доступна передача показаний без регистрации.
  3. С помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте».
  4.  Через голосовой помощник, доступный по телефону +7 (8152) 692-555.
  5. С помощью смс-сообщения на номер +7 921-033-13-33 в формате:

для однотарифных ИПУ: номер лицевого счёта - пробел - номер счетчика - пробел - текущие показания счетчика, например: 514100654005 0013942 32692;

для двухтарифных ИПУ: номер лицевого счёта – пробел – номер счетчика – пробел – Д показания день – пробел Н показания ночь, например: 514100654005 0013942 Д32692 Н11067.

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