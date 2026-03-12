Жители Мурманской области могут подтвердить право на льготу через «MAX»

Чтобы подтвердить право на льготу, жителям Мурманской области достаточно показать QR-код в мессенджере «MAX». Это удобная альтернатива бумажным удостоверениям стала доступна благодаря Цифровому ID. QR-код можно использовать для получения скидок в крупных сетевых магазинах, льготного посещения музеев и театров, а также Ледового дворца в Мурманске.

Цифровое удостоверение сейчас могут оформить многодетные семьи, пенсионеры, студенты и граждане с инвалидностью.

«Для использования Цифрового ID достаточно открыть профиль в мессенджере «MAX», выбрать соответствующий раздел и нажать на карточку подтверждения, например, возраста или льготного статуса. После этого необходимо отсканировать полученный QR-код на кассе или показать экран уполномоченному сотруднику», – сообщила вчера на оперативном совещании в правительстве региона министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Она подчеркнула, что данный QR-код постоянно обновляется и действует только на устройстве владельца, что исключает возможность его неправомерного использования.

В ближайшее время к Цифровому ID планируется привязывать дисконтные карты магазинов, а уже в марте подтвердить льготу пенсионера с помощью «МАХ» можно будет для получения скидки на кассах самообслуживания во всех магазинах торговых сетей компании «Х5».

«Цифровой ID обеспечивает быстрый доступ к основным документам граждан старше 18 лет: паспорту, ИНН, СНИЛС, полису ОМС, водительскому удостоверению, свидетельствам о рождении детей, удостоверению многодетной семьи, студенческому билету. Для просмотра цифровых документов требуется подтверждение с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Сделать скриншот QR-кода для передачи постороннему лицу нельзя, более того, проверить код могут только сотрудники организаций, которые подключены к сервису. Без доступа к личным данным человека они видят тот статус, который пользователь подтверждает», – пояснила Елена Семенова.

Национальный мессенджер интегрирован с порталом «Госуслуги». Через приложение «Госключ» пользователи могут подписывать документы, требующие электронную подпись, такие как договоры купли-продажи, судебные обращения, коммерческие и кадровые документы, получать коды подтверждения для входа на «Госуслуги» и уведомления о штрафах ПДД, отслеживать статус заявлений через чат-бот МФЦ. Так, через сервис МФЦ Мурманской области в «MAX» обработано более 300 тысяч обращений.

В рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» Мурманская область активно разрабатывает и внедряет уникальные региональные сервисы:

Коммунальный помощник Мурманской области помогает оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы, оставить заявку на горячую линию ЖКХ и вступить в общедомовой чат конкретного многоквартирного дома.

Цифровой адъютант Мурманской области предоставляет информацию о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, о фонде «Защитники Отечества», Центре поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО, об Ассоциации ветеранов СВО.

Виртуальный помощник по вопросам ЗАГС Мурманской области оказывает помощь гражданам при обращении в органы ЗАГС, публикуя график приема, адреса отделов и информацию об услугах.

Кадровый навигатор 51 упрощает взаимодействие с Центром занятости населения Мурманской области, помогает разобраться в мерах государственной поддержки для бизнеса, как разместить вакансии на портале «Работа России» и том, на какие субсидии и гранты для найма персонала можно рассчитывать.

Сервис Единой карты жителя Мурманской области информирует о видах карт, возможностях, способах пополнения и порядке оформления ЕКЖ.

В сфере здравоохранения внедрены три виртуальных медицинских помощника: сервис Моё здоровье, бот Медицинский «личный кабинет» Мурманской области и сервис Мурманского областного медицинского центра.

«С момента запуска с помощью виртуальных помощников пациентами совершено более 21 тысячи записей на прием к врачу, получено около пяти тысяч телемедицинских консультаций, закрыто более двух тысяч больничных», – сообщила министр.

Исполнительные органы и государственные организации для оперативного информирования северян также создали в «MAX» 624 канала. Их совокупная аудитория превышает 96 тысяч подписчиков, из которых более 45 тысяч — это подписчики каналов администраций и органов власти.

Всего аудитория национального мессенджера по всей России составляет свыше 85 миллионов пользователей, которые совершили уже более двух миллиардов звонков. «MAX» остаётся универсальным средством связи и работает даже в отдалённых населённых пунктах Мурманской области, отмечает региональное Министерство цифрового развития.

