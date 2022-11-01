Жители Мурманской области могут погасить долги за вывоз отходов без пени

Мурманский филиал АО «Ситиматик» объявляет о начале поощрительной акции «Оплата долга без пени», которая продлится до 31 декабря 2022 года включительно.

Потребители, накопившие задолженность за услугу по обращению с ТКО и получившие квитанции с начисленными пени, могут избежать штрафных санкций, если до указанного срока оплатят сумму, указанную в квитанции. При выполнении этого условия пени будут списаны автоматически.

Начисление пени, как мера стимулирования должников по выполнению обязанности вовремя платить за услугу, предусмотрено федеральным законодательством. Региональный оператор в Мурманской области не использовал эту меру воздействия на должников в первые годы своей работы, поскольку отрасль только выстраивалась.

Впервые акция «Оплата долга без пени» прошла в 2021 году, в ней приняли участие более 12 тысяч северян. Потребители оплатили свои долги за коммунальную услугу по обращению с ТКО и вслед за этим списали начисленные за несоблюдение сроков оплаты пени на сумму свыше 15 млн рублей.

Совместно с партнёрами Мурманского филиала АО «Ситиматик» в регионе созданы условия для оплаты квитанций за обращение с ТКО без комиссии. Такие дистанционные сервисы доступны в «личном кабинете» филиала АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске, а также в электронной системе «ГИС ЖКХ». Кроме того, не взимается комиссия при оплате ЖКУ с клиентов «Почта Банк». Ещё одна возможность сэкономить – воспользоваться терминалами мурманской платёжной системы «Мурманплат».

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».