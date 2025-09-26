«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.25 16:30

Жители Мурманской области могут помочь «Нашему Северу» победить в народном голосовании Всероссийского форума «ПРОФ-IT» «Нашему Северу»

Портал «Наш Север», созданный по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, номинирован на премию «Народное признание». Награду ежегодно вручают в ходе проведения Всероссийского конкурса проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT», который выявляет лучшие решения в сфере государственного управления и оказания государственных услуг.

«Портал «Наш Север», запущенный в 2019 году, сегодня объединяет более 180 тысяч пользователей и привлек более миллиона уникальных посетителей. Мы искренне благодарны каждому из них, ведь именно благодаря пользователям портал продолжает активно развиваться: появляются новые тематические разделы, такие как «Недвижимость Арктики» и «На Севере — малыш». Проводятся интересные конкурсы и голосования, особенно популярным остается онлайн-голосование за инициативы жителей в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект», новый отбор участников которой стартует уже совсем скоро», — рассказала министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Среди претендентов на премию «Народное признание» оказались проекты из 22 регионов России. Проголосовать за Мурманскую область можно до 18.00 1 октября на официальной странице голосования. Для этого необходимо пройти авторизацию, позвонив на специальный номер, а затем выбрать «Наш Север» в списке номинантов.

«Победителей премии выбирает наиболее требовательное жюри — сами жители России, оценивая удобство сервисов и простоту взаимодействия с государственными структурами», — подчеркивают организаторы.

Торжественное объявление лауреатов премии «Народное признание» состоится 15 октября 2025 года в Омске в рамках XIII Всероссийского форума «ПРОФ-IT».

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, в 2024 году реализация портала «Молодая Арктика» принесла Мурманской области первое место в конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами». В этом году регион вошёл в десятку лучших регионов по индексу «IQ городов», расположившись на седьмом месте среди субъектов страны. Индекс «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с проектом «Умный город» для оценки эффективности цифровизации городской инфраструктуры.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554056/#&gid=1&pid=1

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
