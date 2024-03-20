Жители Мурманской области могут принять участие в вебинарах о финансах

20 марта стартовал весенний «Финтрек» – серия бесплатных вебинаров с представителями Банка России, экспертами финансового рынка и научной сферы.

Проект создавался специально для студентов и преподавателей, однако принять участие в вебинарах может любой желающий.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, курс состоит из 5 лекций. Все темы выбирались на основе обратной связи от студентов и преподавателей вузов. Участники узнают о трендах в инвестициях, сколько стоят деньги и зачем платить налоги, а ещё смогут задать спикерам свои вопросы.

«На первом занятии речь шла о новых инструментах для формирования долгосрочных сбережений – важная тема для тех, кто заботится о своём будущем. Готовьте вопросы и присоединяйтесь к «Финтреку» – будет интересно и полезно. Приятным бонусом станут именные сертификаты каждому, кто успешно пройдёт курс, а особенно активные слушатели получат памятные сувениры от «Финтрека», – комментирует главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Вебинары будут проходить раз в неделю – каждую среду в 10 утра. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Записи лекций будут доступны после прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

В 2023 году в проекте приняли участие свыше 1,5 тысячи образовательных организаций из 89 регионов, в том числе из Мурманской области. Выдано около 4 тысяч именных сертификатов.

Фото: https://vk.com/fintrack_cbr