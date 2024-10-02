Жители Мурманской области могут принять участие в VIII Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»

Для этого необходимо подготовить текст, видеоролик или мультфильм, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.

В процессе подготовки конкурсных работ участники могут выбрать из текста гимна России слова, в значении которых они не уверены, работать с толковыми, этимологическими словарями русского языка, подбирать иллюстрации и примеры использования этих слов в литературе, кинематографе и личной жизни.

В конкурсе представлены четыре возрастные категории и три номинации: текстовое объяснение слова из Гимна России, видеоролик или мультфильм о слове из Гимна России, видеоролик о выявлении общего смысла и идеологического наполнения в содержании Гимна России и гимна своей малой Родины.

Для участия в конкурсе необходимо разместить конкурсную работу на личной странице участника/наставника/учебного учреждения/паблика в социальной сети «ВКонтакте», указав хештег конкурса #гимнроссиипонятнымисловами и ссылку на сообщество конкурса. Личная страница, на которой размещена публикация с работой, должна иметь открытый доступ.

Приём работ осуществляется до 25 октября 2024 года на сайте www.youthy.ru.

При подаче заявки на этапе заполнения формы необходимо приложить ссылку на работу/публикацию в социальной сети «ВКонтакте».

Подробнее в положении о конкурсе и методических рекомендациях.

Все участники получат электронные сертификаты и благодарности, наставники – электронные благодарственные письма, а победители – дипломы и памятные призы. Победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Гимн России понятными словами» проводится с 2017 года. За это время участие в нём приняло порядка 14000 человек из 89 регионов России и 7 стран.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организаторы конкурса – Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» и Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/