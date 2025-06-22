Жители Мурманской области могут пройти бесплатные обучающие курсы по фактчекингу

На официальном сайте Международной ассоциации по фактчекингу «Global Fact-checking Network» (GFCN) запущен бесплатный образовательный раздел (https://globalfactchecking.com/education), где каждый желающий может освоить навыки критического мышления и проверки информации. В раздел уже вошли видеолекции и текстовые материалы на различные темы: от основ определения достоверных источников до сложных методов проверки геолокации, изображений и видео (OSINT), а также фактчекинга в военное время. Эти материалы подготовили эксперты АНО «Диалог Регионы» и международные специалисты из Бразилии, Португалии и других стран ЕС и БРИКС+. Об этом рассказали в рамках сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Дезинформация как оружие информационной войны

Дезинформация сегодня — это не просто инструмент манипуляции общественным мнением, а полноценное оружие информационной войны. Искажение фактов, подмена смыслов и целенаправленное создание ложных нарративов используются как часть геополитической стратегии против отдельных стран и международных сообществ. О том, как изменилась дезинформация в современных условиях, рассказала директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Если раньше мы апеллировали понятием «дезинформационная кампания» — за этим стояли массированные бюджеты и стратегии, то сегодня мы перешли к общемировой ситуации, когда можно бесплатно, даже не на компьютере, а на телефоне, создать такую фейковую историю, которая будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи. Даже отсутствие датировки новости может стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе в международных отношениях».

Противодействие недостоверной информации

В условиях новых информационных угроз противодействие недостоверной информации и повышение качества фактчекинга остаются ключевыми направлениями работы. По данным АНО «Диалог Регионы», в 2025 году в России было зафиксировано более 1800 уникальных фейков. Это число стало наибольшим с начала специальной военной операции, в том числе за весь период наблюдений за недостоверной информацией в РФ. При этом количество копий дезинформации стало наименьшим по отношению к аналогичным периодам прошлых лет и составило 2,39 млн — это в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году. Такая динамика подтверждает повышение качества работы с фейками и необходимость обучения фактчекингу, подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак: «Мы видим колоссальный интерес, это даёт нам оптимизм по поводу дальнейшего развития этой работы. Сегодня принципы фактчекинга не до конца понятны даже профессиональному сообществу. Часто этой экспертизы нет даже у тех, кто работает в профессии. Наверное, в первую очередь, это связано с развитием технологий, с тем, что профессия трансформировалась, а информации стало гораздо больше. И для того, чтобы восполнить имеющиеся пробелы в знаниях, на сайте «GFCN» мы запускаем бесплатные образовательные курсы».

А что в Мурманской области?

- В 2025 году в Мурманской области было выявлено 5 фейковых информационных поводов, получивших распространение в медиа, - сообщили в Центре управления регионом Мурманской области.

Тенденция этого года – резкий рост ложных инфоповодов, созданных с использованием технологии дипфейков. Дипфейки (поддельные аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью нейросетей) с каждым днём выглядят и звучат всё более реалистично. Получили распространение сразу несколько дипфейков, при создании которых было использовано изображение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как защититься от дипфейков?

Помимо традиционных советов проверять источники информации, эксперты рекомендуют использовать технологии против технологий.

«Существуют инструменты и приложения, которые помогают обнаруживать дипфейки. Используйте их для проверки подозрительных материалов. Образовывайте себя и других: узнайте больше о технологии дипфейков и поделитесь этой информацией с друзьями и близкими. Чем больше людей будут осведомлены, тем сложнее будет распространять ложную информацию», - отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев.

Фото (АНО «Диалог Регионы»): https://gov-murman.ru/info/news/549002/#&gid=1&pid=5