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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 19:30

Жители Мурманской области могут пройти витаминизацию и в 2025 году

О реализации проекта «Витаминизация» в 2024 году сегодня доложила в ходе оперативного совещания первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Диагностический проект был реализован в 2024 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Проверить уровень содержания витамина D в организме мог каждый желающий старше 18 лет в специально организованных пунктах, которые удобства жителей работали в пятницу и выходные дни в популярных и доступных местах. Всего в Мурманской области действовало таких 23 пункта.

За 49 недель работы проекта «Витаминизация» обследование на уровень витамина D прошли 58261 жителей региона, из которых 73% – женщины.

«В случае выявления отклонения от нормы по результатам тестирования гражданам предлагается пройти дополнительное обследование состояния здоровья в рамках диспансеризации, что позволит в дальнейшем выявить на ранних стадиях или предотвратить переход в хроническую форму заболеваний, связанных с дефицитом витамина D», – подчеркнула Екатерина Сулима.

Основной возраст прошедших тестирование приходится на трудоспособное население региона – 20-55 лет – 57%. Более 80% обследованных имеют низкий уровень витамина D, 8% из них имеют уровень витамина D ниже 10 нг/мл. За время реализации проекта было выдано 47895 курсовых доз препарата для компенсации витамина D.

«В связи с большой популярностью и важностью полученных результатов для оценки состояния здоровья населения региона по вашему поручению, Андрей Владимирович, было принято решение продлить проект «Витаминизация» на 2025 год», – доложила Екатерина Сулима.

Для прохождения обследования единственным требованием является регистрация по месту проживания в Мурманской области.

Можно предварительно записаться на прохождение витаминизации можно через Единый контактный центр (телефоны указаны на сайтах и в госпабликах медицинских учреждений) или прийти в часы работы в порядке живой очереди в действующие пункты.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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