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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 16:00

Жители Мурманской области могут строить частные дома с использованием счетов эскроу

С 1 марта в России действует новый порядок использования эскроу-счетов при строительстве частных домов. Нововведение направлено на защиту прав граждан и повышение прозрачности строительной отрасли.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, северяне при строительстве индивидуального дома могут теперь использовать для расчётов счета эскроу и иметь те же преимущества, как при покупке квартиры в новостройке. Схема эскроу гарантирует им сохранность вложений на протяжении всего процесса строительства: деньги за работу застройщику будут перечислены только после регистрации права собственности на построенный дом. Если подрядчик не выполнит обязательства в срок, гражданин получит свои платежи обратно.

«Счета эскроу уже давно и успешно используются в Мурманской области при строительстве жилья. На начало февраля 2025 года в уполномоченных банках было открыто свыше 100 счетов эскроу для приобретения квартир в регионе на этапе строительства, на которых находилось порядка 490 млн рублей. Теперь при более широком распространении механизма эскроу дополнительный импульс должно получить индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ожидается, что нововведение простимулирует рынок ИЖС, сделает его более надёжным, а значит, и более привлекательным», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.  

Подрядчиков, которые работают с эскроу, можно найти в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Строительные компании, работающие по новым правилам, будут обязаны публиковать в ЕИСЖС сведения о юридическом лице, проектах частных домов, которые могут быть построены, с предполагаемой стоимостью и сроками работ, а также об уполномоченном банке, в котором открывается счёт эскроу.

Счета эскроу открываются только в банках с достаточным кредитным рейтингом, а средства на них застрахованы в пределах 10 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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