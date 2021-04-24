Жители Мурманской области могут выбрать главные культурные бренды Заполярья на платформе «Живое наследие»

8 культурных брендов Мурманской области вошли в список национальной платформы «Живое наследие». Теперь на платформе идет народное онлайн-голосование за попадание в топ-1000 локальных брендов. Северян приглашают поучаствовать.

На портале представлены: мемориал «Защитникам Советского Заполярья», Атомный ледокол «Ленин», историко-этнографический комплекс «тоня «Тетрина», Праздник Севера, Териберка, Гиперборея, Кольская сверхглубокая скважина, а также персона императора Николая II.

Общественный проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов с декабря 2018 года. Это народная платформа для популяризации локальных достопримечательностей страны. На портале «Живое наследие» можно оценивать конкретные культурные бренды, составлять карту уже состоявшихся путешествий и маршрутов на будущее или размещать информацию о локальных культурных брендах.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках проекта проходит конкурс «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». В список войдут известные преимущественно на локальном уровне бренды (культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры), обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе.