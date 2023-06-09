Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»

С начала 2023 года у жителей Мурманской области появилась возможность дистанционно подать заявление в Росреестр о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Для этого потребуется учётная запись на портале «Госулуги» и квалифицированная электронная подпись, получить которую можно бесплатно в мобильном приложении «Госключ».

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова пояснила:

- Ранее заявители могли воспользоваться этой услугой только посредством сайта Росреестра либо в МФЦ. Теперь же запретить совершать сделки без личного участия в отношении своей недвижимости можно через «Госуслуги». Наличие установленного запрета защитит владельца от мошеннических действий. При наличии такой записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) никто, кроме собственника, не сможет заключить сделку с объектом и переоформить право собственности без его личного участия.

Снять запрет можно в любое время также с помощью электронного сервиса, подав соответствующее заявление. В течение пяти рабочих дней с подачи заявления запись о запрете регистрации будет погашена в ЕГРН, а уведомление об этом направлено в «личный кабинет» гражданина на госуслугах.

Как поясняет пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, вместе с тем, запись о невозможности государственной регистрации прав, ограничений прав на недвижимость без личного участия не будет препятствовать осуществлению регистрационных действий, если основанием для их проведения является вступившее в законную силу решение суда или требование судебного пристава-исполнителя.