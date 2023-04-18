Жители Мурманской области «нарисовали» портрет идеальной компании в 2023 году

Все большее внимание (~80%) при выборе компании-работодателя местные соискатели также уделяют вопросу личных отношений и гарантии занятости, при этом такие факторы как внимание к ESG-повестке (35%) или наличие страхования (28%) у потенциального работодателя, оказались одними из наименее важных при выборе нового места работы.

Совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры» показало, что более 76% соискателей из Мурманской области считают важным соблюдение баланса между работой и личной жизнью, что опережает общемировой уровень в 69%.

Несмотря на все происходящие изменения в России и мире, первые два ключевых фактора (финансовая стабильность работодателя (92%) и финансовая компенсация (89%)) при выборе места работы остаются неизменными по сравнению с 2020 годом у соискателей из Мурманской области.

Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. По данному показателю опрошенные соискатели из Мурманской области даже превзошли среднемировые оценки – 76% против 69% по миру. Также в портрет идеального работодателя входят такие качества как хорошие отношения с подчиненными и коллегами, гарантия занятости от компании-работодателя и возможность обучения и совершенствования навыков (наглядно на диаграмме 1).

Все большее внимание (~80%) при выборе компании-работодателя местные соискатели также уделяют вопросу личных отношений и гарантии занятости, при этом такие факторы как внимание к ESG-повестке (35%) или наличие страхования (28%) у потенциального работодателя, оказались одними из наименее важных при выборе нового места работы.

С точки зрения идеального места работы, большинство предпочитают крупные частные российские или международные компании. При этом всего 18% местных соискателей хотели бы работать в государственных органах, примерно в 2 раза меньше, чем в среднем по миру (41%). 13% опрошенных из региона хотели бы работать в стартапах, столько же быть ИП или внештатником.

4 из 10 опрошенных соискателей предпочитают крупные частные российские компании для трудоустройства (наглядно на диаграмме 2).

Всего в опросе приняли участие более 7000 соискателей и боле 220 работодателей по всей России, различающихся по целому ряду характеристик.