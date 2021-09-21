Zivert и шоу дронов: в октябре Мурманск отметит 105-летиеЮные северяне выбирают «Академию телевидения»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 11:00

Жители Мурманской области не экономят на бытовой технике

Мурманскстатом на постоянной основе проводится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, результаты которого позволяют произвести оценку материального достатка населения не только по уровню потребления продуктов питания, приобретения непродовольственных товаров и услуг, но и по объёму накопленных потребительских товаров длительного пользования.

В домашних хозяйствах Мурманской области по сравнению с предыдущими годами отмечен рост количества бытовой техники, облегчающей наш быт. Неотъемлемой частью повседневной жизни стали мобильные телефоны и компьютеры.

На конец 2020 года на 100 домашних хозяйств приходилось 165 микроволновых печей и мультиварок, 139 холодильников и морозильников, 112 пылесосов, 108 стиральных машин, 213 смартфонов и Iphone, 141 портативный компьютер (ноутбук, планшет, iPod), 238 телевизоров и 8 домашних кинотеатров.

Почти каждое четвёртое домашнее хозяйство было оснащено посудомоечной машиной, больше половины заявили о наличии автомобиля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 12 копеек, евро потеряло 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика