Жители Мурманской области не экономят на бытовой технике
Мурманскстатом на постоянной основе проводится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, результаты которого позволяют произвести оценку материального достатка населения не только по уровню потребления продуктов питания, приобретения непродовольственных товаров и услуг, но и по объёму накопленных потребительских товаров длительного пользования.
В домашних хозяйствах Мурманской области по сравнению с предыдущими годами отмечен рост количества бытовой техники, облегчающей наш быт. Неотъемлемой частью повседневной жизни стали мобильные телефоны и компьютеры.
На конец 2020 года на 100 домашних хозяйств приходилось 165 микроволновых печей и мультиварок, 139 холодильников и морозильников, 112 пылесосов, 108 стиральных машин, 213 смартфонов и Iphone, 141 портативный компьютер (ноутбук, планшет, iPod), 238 телевизоров и 8 домашних кинотеатров.
Почти каждое четвёртое домашнее хозяйство было оснащено посудомоечной машиной, больше половины заявили о наличии автомобиля.