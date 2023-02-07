Жители Мурманской области оценили Центры цифровых компетенций

В Мурманской области набирают популярность Центры цифровых компетенций, работа которых организована в офисах МФЦ, чтобы помочь населению в получении услуг в электронном виде. За год в таких центрах оказано более 17 тысяч услуг, проведено 27 семинаров, способствующих повышению цифровой грамотности.

«В регионе действует девять Центров цифровых компетенций. Помещения «МФЦифры» в Кандалакше и Никеле были оборудованы в 2022 году, открытие новых центров также планируется в Ковдоре Кировске, Заозерке и Оленегорске», – сообщила 6 февраля на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области, министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

Обновляются и основные помещения МФЦ. В прошлом году капитальный ремонт завершился в Ленинском и Первомайском отделениях Мурманска. В первом оборудовано 26, а во втором – 33 окон приёма документов. Помещения оформлены в фирменном стиле.

«Современная зона обслуживания, просторная зона ожидания, технологичный сектор пользовательского сопровождения, система электронной очереди и информационный киоск с выходом на портал Госуслуг, даже детский уголок и пеленальный столик – все эти новшества призваны сделать максимально комфортным пребывание заявителей в офисе МФЦ. Технологичный сектор Центров цифровых компетенций в Ленинском отделении включает в себя 6 рабочих мест, а в Первомайском отделении –10», – отметила вице-губернатор.

Более того, в 2022 году в собственность Мурманской области приобретено помещение в Заполярном, где разместится отделение МФЦ Печенгского округа. После ремонта, проведенного в текущем году, он будет также отвечать всем современным требованиям.

«С 2021 года в регионе реализуется проект «Видеоприемная МФЦ». Благодаря ему жителям не нужно приезжать в областной центр для решения того или иного вопроса, а достаточно обратиться в одно из оснащенных отделений МФЦ и оставить заявку с описанием своей проблемы. После чего сотрудник МФЦ в назначенное время соединит заявителя по видеосвязи со специалистом профильного органа для решения вопроса», – сообщила Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, первая видеоприёмная открылась в мурманском отделении МФЦ по Октябрьскому округу в 2021 году, сейчас их пять – в Мурманске, Мончегорске, Александровске, Оленегорске и Заозерске.

Видеоприемные уже помогли гражданам решить вопросы предоставления услуг в области социальной сферы, пенсионного обеспечения, а также кадастрового учёта.

Фото: https://gov-murman.ru